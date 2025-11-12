為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦批賴清德不忠不孝 陸委會轟抹黑違反人性

    2025/11/12 19:11 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    「館長」陳之漢日前赴中稱要替賴清德總統「尋根」，福建省賴氏宗親會秘書長喊話稱，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中國國台辦發言人陳斌華今天指，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上；陸委會痛批，中方對賴總統的抹黑才是違反人性，陸委會予以嚴厲譴責。

    陳斌華在國台辦記者會指出，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上，鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，台北市區幹道之一就是忠孝西路、忠孝東路。忠孝、信義、仁愛、和平，都是四條主要的幹道。

    陳斌華聲稱，這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。

    對此，陸委會表示，賴總統出身自貧苦礦工家庭，出生未滿百日父親即因礦災身故，由母親獨力扶養6名子女，年幼失怙的賴總統事母至孝，眾所皆知。而賴總統身為中華民國總統，自然要忠於國家，保衛國家。中方對賴總統的抹黑才是違反人性，陸委會予以嚴厲譴責。

    陸委會強調，我們認為，文革期間徹底摧毀中華文化的中共，現在利用中華傳統價值對台進行政治操作，極為惡質，呼籲國人要認清中共的圖謀。

