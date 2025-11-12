法院認證棒球場遭開挖破壞現場 竹市府：依法後續處置

新竹市立棒球場下游廠商向棒球場統包廠商巨佳營造提出訴訟，桃園地院判決書中提及市府開挖破壞現場，遭多名市議員抨擊是高虹安市府挖爛棒球場，導致3年來改善工程停擺。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場下游廠商向棒球場統包廠商巨佳營造請求給付工程款所提出的訴訟，桃園地方法院判決出爐，判決書中提及市府開挖棒球場破壞現場後，導致後續無法驗收及下游廠商無法進場改善，遭多名市議員抨擊是高虹安市府挖爛棒球場，導致3年來改善工程停擺。

對此，市府晚間發布新聞稿稱，市府在啟動覆土移除與改善工程前，統包商曾向法院聲請保全證據近1年，致使棒球場相關覆土移除與改善工程無法進行。保全證據期間，市府配合法院進行結構鑑定等作業，直到保全證據解除，同時市府已繳納裁判費向統包商提起民事求償。

市府說明，工程自111年7月份起全面停工後，即針對球場排水系統、土壤級配與結構展開全面檢討，鑑於統包商在限期內仍無法說明球場結構之安全性，市府依工程契約規定，去（113）年3月1日依約解除球場部分工程契約。解約後，球場（覆土區域）工程已不再屬於統包商負責範圍，市府依法負責後續處置，但統包商以「結構仍待鑑定」為由，向法院聲請保全證據，致使覆土移除工程遭到延宕。

針對市府未驗收卻開挖球場，市府稱，是因統包商未提交有效且經審認資料，也不配合進場移除超載覆土，遭市府解除部分契約，所有行動依法行政、合乎程序。日前桃園地方法院所審理的案件，是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。另網路稱市府對統包商所提損害賠償訴訟未繳納裁判費，市府今年8月22日已依規繳納完成。

