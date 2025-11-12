為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦批高市早苗阻撓「統一」 學者：中共害怕她繼承安倍路線

    2025/11/12 18:26 記者陳鈺馥／台北報導
    日本首相高市早苗10日在國會備詢時強調，不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社檔案照）

    日本首相高市早苗10日在國會備詢時強調，不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社檔案照）

    日本首相高市早苗日前指出，如果「台灣有事」發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國國台辦發言人陳斌華今天聲稱，80年後的今天，「誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國「統一大業」，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。對此，學者批評，中共害怕高市早苗繼承前首相安倍晉三的路線，近期大動作都是要給日本下馬威，不想看到日本政府繼續奉行「台灣有事、日本有事」。

    對於高市早苗表態，若「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成「存亡危機事態」，依法日本自衛隊可行使集體自衛權。陳斌華在國台辦記者會上說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違反「一個中國原則」，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對，中國外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

    陳斌華嗆聲，80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應、絕不容忍。日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富分析，中共害怕高市早苗繼承前首相安倍晉三的路線，近期大動作都是要給日本下馬威，不想看到日本政府繼續奉行「台灣有事、日本有事」。但中共在文明國家中撒野，中國駐大阪總領事薛劍提出的斬首說，嚴重暴露其戰狼姿態，且政治野心高於外交禮儀。

    洪敬富分析，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開年會，副總統蕭美琴出席並發表演說，歐洲國家是肯認台灣的，認為台灣人民可自行決定自己前途，加上美國否認中國扭曲聯大二七五八號決議文，近來中共的大外宣已經無法得分。中國雖然認為台灣問題是其核心利益，但這些行為只是自曝戰狼行徑，自民黨已做出決議要求日本政府採取包括「驅逐出境」在內的措施，中國以後只會更被國際社會唾棄。

