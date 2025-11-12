為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中共明年紀念孫中山160週年誕辰 學者：只為欺騙台灣人

    2025/11/12 18:07 記者陳鈺馥／台北報導
    退役中將吳斯懷2016年曾經赴中參加中共官方舉辦的孫中山紀念活動，引發高度爭議。（資料照）

    退役中將吳斯懷2016年曾經赴中參加中共官方舉辦的孫中山紀念活動，引發高度爭議。（資料照）

    11月12日是國父孫中山誕辰159週年，中國國台辦今日表示，明年將舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動，並聲稱「孫中山始終堅定維護國家統一。學者駁斥，中共所作所為都是在背離三民主義，所謂紀念孫中山只是為了欺騙台灣人。

    國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，今天是孫中山先生誕辰159週年。中方始終認為，孫中山先生是兩岸共同、值得尊敬的偉人。明年是孫中山誕辰160週年，全國政協14屆常委會第14次會議近日通過關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動的決定。

    陳斌華聲稱，孫中山先生始終堅定維護「國家統一」和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。

    陳斌華說，中方隆重舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現「祖國統一」、民族復興不懈奮鬥。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共官方對於孫中山的定性是「革命的先行者」，他們只是把孫文當作政治圖騰和樣板，透過舉辦紀念孫中山誕辰160週年活動方式，想要拉攏台灣民心，但中共不會提及三民主義。

    洪敬富指出，孫中山當年確實沒有想到兩岸會有各自的國家主權，孫文重視的是「民權、民生、民族」，這是三民主義的精神，但中共不重視民生、民權，只落入狹隘的民族主義。

    洪批評，中共是政治上便宜行事，每年都會紀念孫中山誕辰，但也只是將孫中山照片擺出來，紀念完就收回去，然後又把毛澤東相片掛出來，這些都是政治圖謀，中共所作所為都是在背離三民主義，所謂紀念孫中山只是為了欺騙台灣人。

