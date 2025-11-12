為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜稱賴清德打斷三隻桌腳 吳思瑤酸：中國掀桌還等打麻將？

    2025/11/12 18:05 記者李文馨／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    立法院長韓國瑜今天以「四腳桌」比喻台灣安全，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，並指賴總統打斷了三隻腳。對此，民進黨立委吳思瑤說，韓國瑜錯置因果、顛倒是非，強調桌子四腳論的始作俑者都是中國；她也反酸，中國把桌子都掀了，韓國瑜還在等著上桌打麻將？

    中國指控立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，賴總統喊話韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓今天表示，賴總統點這個名，明顯看出來「真的是自己生病，讓別人吃藥」。他解釋，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，如今賴總統跟民進黨打斷了三隻腳。

    吳思瑤對此表示，韓國瑜有備而來，卻破綻百出。「菩薩畏因，眾生畏果」，韓錯置了因果，顛倒了是非。「賴給清德」真萬用，國會議長不聲援受中國迫害的國會議員，反而檢討起賴總統究責民進黨，到底是誰生病？誰又吃錯藥？

    吳思瑤指出，韓國瑜不讓國民黨主席鄭麗文專美於前，出手爭奪中國認可的代理權，搶拿「愛國者治台」號碼牌。這合理化中國跨境鎮壓，袒護加害人，譴責受害者，毫無同理為虎作倀，也縱容中共黑手伸入台灣國會，自踐議長職責，犧牲國會尊嚴，更有辱國格。

    吳思瑤說，不只台灣，諸多民主國家都在反制中國跨境鎮壓。韓國瑜欠缺國際視野，自曝其短更有失身兼「台灣民主基金會」董事長的高度。依「反滲透法」規範，中國就是「境外敵對勢力」無誤，立法院長豈可推翻立院通過法律？民進黨依循「台灣前途決議文」，從蔡總統四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致，韓院長應做完功課再評論。

    談及韓國瑜「桌子四腳論」，吳思瑤反問，是誰要消滅中華民國台灣主權？是誰在侵害台灣民主自由？是誰在操弄疑美論傷害台美互信？誰在強推武統破壞兩岸和平？這四害的始作俑者都是中國，而非台灣。她反酸，中國把桌子都掀了，韓國瑜還在等著上桌打麻將？

