違法經營豬腳店、兼職營造董事 監院彈劾國民黨新埔鎮長陳英樓

監察院今（12）日公布，新竹縣新埔鎮鎮長陳英樓任職期間，兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，已違反公務員依法不得經營商業規定且違失事證明確，監院6日通過監委施錦芳、林盛豐、王幼玲提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，新竹縣政府在2023年12月15日辦理查核公務員兼職情形，發現陳英樓兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，陳在當月29日才完成豬腳店負責人解任登記，營造公司董事則遲至隔月（2024年1月23日）才解任，已違反就職3個月內應完成解任登記規定，且陳英樓當年度綜所稅均列有2家商號營利所得，顯見陳在兼職期間仍支領報酬。

監院調查後發現，陳英樓違反「公務員服務法」第14條第1項之規定事證明確，顯有違失，違法經營商業的行為，更足令民眾認定其不專心致力於本職業務，產生國家公務紀律鬆散的不良觀感，對整體公務員制度的威信，以及公務員執行職務的信賴造成重大損害，已嚴重損及政府之信譽，且依法構成應受懲戒事由，因此提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

