造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 網友桃園機場被逮喊：反串不違法

副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說，卻有網友在社群網站發文聲稱，此事是因為台灣捐了80億歐元。發文網友今天搭機返台，警方到機場逮人時，他辯稱自己僅是「反串」，不懂哪裡違法。

陳姓網友「caffrey802」日前在Threads發文指稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，總統府發言人郭雅慧說，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，已通知警政單位依法調查處理。警方說，陳男涉嫌違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

綜合媒體報導，警方獲報後追查這名網友的社群足跡，掌握陳男身分，但他發文時人在國外；，陳男今天下午3點返抵桃園機場，警方到場逮人時，陳男聲稱自己只是反串，看到很多人在Threads上轉發該文，一看到「法國BBC」就知道是假的，他覺得好笑就跟著發，不懂反串文章哪裡違法。

