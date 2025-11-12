聲援沈伯洋》韓國瑜嗆撤回台獨黨綱再說 民進黨團：檢討受害者！

針對中國紅色通緝沈伯洋，賴清德呼籲韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日下午召開記者會回應。（記者羅沛德攝）

針對中共嗆聲全球通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12日）竟要賴清德先廢除民進黨台獨黨綱再說，讓外界看傻眼。對此，民進黨立院黨團稍早做出回應，批評韓國瑜「檢討受害者」，再次喊話「團結國會、對抗侵略」。

韓國瑜今天召開記者會，就賴清德昨天喊話他站出來聲援沈伯洋一事給出4點建議，包括賴清德應該用黨主席身分廢除台獨綱領、重新建立好行政和立法部門之間良性的互動、撤回大陸為境外敵對勢力、一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的源頭。

對此，民進黨團下午在臉書發文回應韓國瑜，「我們肯定韓院長願意為了國會尊嚴站出來發聲，也感謝院長提醒所有委員留意人身安全。這是一個國會議長應有的高度。但是！我們仍感到遺憾與不解⋯⋯早在10/31，我們就針對沈伯洋委員遭中共『跨境鎮壓』一事，希望能發表朝野共同聲明，當時卻因國民黨傅崐萁總召有不同意見，而被韓院長收起未處理。」

「今天的回應，更讓我們看見了令人擔憂的邏輯，那就是韓院長『檢討受害者』的心態！ 面對中共的飛彈威脅、共機繞台，這不是『小朋友嬉鬧』，這是實實在在的軍事恫嚇！韓院長的言論，就像是看到受害者受害，不譴責加害人，反而檢討受害人。請分清誰是破壞和平的元兇，現在破壞台海現狀的，是每天把武器對準台灣的中共。和平的基礎在於維持民主憲政與自我防衛能力，絕對不是『屈從』或『下跪』。面對如此嚴峻的局勢，沒有模糊的空間。與其陷入這種『屈從心態』的迷思，不如看清當前方向。」

民進黨團表示，「賴清德總統身為三軍統帥，任務非常明確：捍衛國家主權、保護2300萬人民的安全。這不只是總統的任務，更應該是全體國會成員的共同目標！英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）曾說過，『在戰爭跟屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後，你仍然得面對戰爭』。從日本、美國到歐洲議會，民主盟友都在譴責中共的脅迫。我們呼籲韓院長，不要選擇與加害人站在一起，請選擇站在民主自由的這一邊。」

「最後的誠摯呼籲韓院長，如果您是因為受到中共的威脅與恐嚇而不敢發聲，請告訴我們。只要您願意站出來，全台灣、全世界相信民主價值的人，都會願意保護您！團結國會，對抗侵略，我們一起守護台灣！」

