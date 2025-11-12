為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    發現農藥超標遲6天才公布 國民黨團：盡速釐清毒雞蛋來源

    2025/11/12 16:53 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團召開「毒蛋公布慢半拍 賴政府難辭其咎!」記者會。（國民黨團提供）

    國民黨團召開「毒蛋公布慢半拍 賴政府難辭其咎!」記者會。（國民黨團提供）

    衛福部食藥署9日發布重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋爆農藥殘留芬普尼超標，15萬顆毒雞蛋流入市面。立法院國民黨團今召開記者會表示，食藥署早在4日就驗出毒雞蛋，卻遲6天公布，要求盡速釐清公布毒雞蛋來源，重新檢討檢驗機制和通報時效，並立即啟動完全查場，盡速對外公布結果。

    國民黨團書記長羅智強表示，這關鍵6天食藥署應該要有積極作為，姜志剛署長在11日卻對外說，毒蛋芬普尼殘留值只有0.03 ppm，除非一天吃100顆毒蛋才會引發急性中毒。但別說100顆，1顆消費者也不願吃下肚，還需要以身試毒嗎？若按照食藥署的邏輯，現在空污嚴重、流感橫行，大家不要呼吸就不會吸到空污，空污問題就解決了，是這樣嗎？看到衛福部長石崇良說，「查到哪，就公布到哪」的說法，根本就是不食人間煙火，彷彿晉惠帝再次出現。

    國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國家標準是在雞蛋內殘留芬普尼0.01ppm，政府的責任就是要捍衛這個標準，不是用標準跟民眾討價還價，當一個政府在爭論多少毒藥才是安全的時候，就已經失職。民進黨政府又說彰化雞場驗出芬普尼是偶發個案，但在2017年台灣就發生過毒雞蛋芬普尼風暴，事後政府已經明令禁止畜牧場使用。2017年禁用的毒藥，2025年還出現在我們食物裡？

    林沛祥表示，民進黨政府忙著在誇讚雞蛋溯源碼很厲害，要民眾自己去翻發票，找出購買雞蛋溯源碼「I47」開頭的明細，自行去賣場退貨，把責任丟給消費者自己解決。民進黨宣傳口號喊得震天價響，人民則對政府的信任一次又一次地破滅，用少吃幾顆雞蛋的風涼話，是挽不回信任的。

    國民黨立委陳菁徽表示，回顧2017年的毒蛋事件，現任食藥署長姜至剛當時以腎臟科醫師的專家身分，呼籲政府應慎重處理國人食用到含芬普尼雞蛋的慢性中毒問題，並要進行甲狀腺的問題檢測，且應再搭配流行病學，檢視國人發病的比例。但是，對比現在，政府至今仍未啟動處置國人慢性中毒的應變與機制。

    陳菁徽指出，還是醫師的姜至剛針對政府所稱「芬普尼超標和中毒是兩回事」，還曾批評說這樣的政府是推卸責任。結果，如今是食藥署長的姜至剛卻說每天吃7顆的情形才會有危害，這不光是在幫中央洗地之外，更自我證明了政府就是在推卸責任，更是2017年的姜至剛醫師，打臉2025年的姜至剛署長。

    國民黨立委王育敏表示，2017年就曾經發生芬普尼毒雞蛋事件，當時造成人心惶惶，政府也宣示嚴禁蛋雞使用芬普尼，會再加強管理。結果2025年11月又爆發彰化雞場使用芬普尼案件，到目前食藥署所公布的數據，在雞羽毛檢驗出0.27ppm，證明畜牧場直接使用芬普尼，這不禁讓國人擔心，是否會再重演2017年毒雞蛋事件？

