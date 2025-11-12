80歲免巴氏量表造成移工缺口？國民黨團：洪申翰造謠須向長者道歉

國民黨團書記長羅智強（見圖）今表示，勞動部造謠免巴氏量表會造成16萬以上看護移工缺口，實際上並非事實，部長洪申翰必須向80歲以上有申請看護需求的長者、家屬公開道歉。（資料照）

「就業服務法第46條修正案」去年底在立法院三讀通過，年滿80歲以上長者可以免經醫療機構專業評估，直接申請聘僱家庭看護移工。國民黨團今表示，勞動部針對加惠長者的修法，從頭到尾橫加抵制，一再拖延公告，造謠修法會造成16萬以上看護移工缺口，約8000位民眾申請看護移工，並未造成大量缺口，勞動部長洪申翰必須向80歲以上有申請看護需求的長者、家屬公開道歉。

國民黨團書記長羅智強指出，如今真相大白，修法上路3個月以來，約8000位民眾申請看護移工，並未造成移工大量缺口，更未有移工「棄重擇輕」狀況出現。身為部長的洪申翰，必須為勞動部拖延8個月才讓修法上路，並利用部長身分介入大惡罷抹黑在野黨，失去政務官應有的分際，把部長當打手在幹，真是可悲又可嘆。

請繼續往下閱讀...

羅智強強調，80歲以上民眾免巴氏量表修法，自提出修法以來，洪申翰、勞動部、民進黨側翼不斷造謠，修法會造成16萬以上看護移工缺口，更會形成看護「棄重擇輕」選輕症棄重症。結果這些預言、恐嚇没有一樣發生，洪申翰必須對其個人不當言行及勞動部政策評估完全失能，向80歲以上有申請看護需求的長者、家屬公開道歉。

羅智強表示，現在這個政府，上從總統下至部長、政務官，每天只想著政治操作、貪贓枉法、抹黑在野黨，正事不做只會幹禍害社會、浪費公帑、製造對立、恐嚇全民的爛事，這樣的部長在賴清德眼中也許100分，但對人民來說，就是個0分部長，公開道歉、下台負責剛好而已。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法