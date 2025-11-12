為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌沒報名硬跟「北高360」！ 他曝這行為在歐洲叫「土匪騎士」

    2025/11/12 17:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，不過其實沒繳報名費，而是自主練習。（圖擷取自四叉貓臉書）

    民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，不過其實沒繳報名費，而是自主練習。（圖擷取自四叉貓臉書）

    民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，被質疑沒繳報名費。他對此坦言自己根本沒報名，到場才知道協會有辦活動，自己騎在公共的道路上，沒有進入任何檢點、休息站。對此，成大教授李忠憲指出，這種行為在歐洲有個稱呼叫做「Bandit Rider」（土匪騎士），這些Bandit Rider最常說自己只是在騎車，還會狡辯「公路又不是你家的」，但在真正懂比賽文化的人眼裡，這樣的行為不只是違規，更是對運動精神的侮辱。

    李忠憲今日在臉書發文表示，黃國昌宣稱自己到現場的時候，才知道協會有辦活動，而且協會的人早上11點已經出發，自己則是12點才開始騎車，「我騎在公共的道路上，也沒進他們的檢入點、休息站、終點，而終點我是騎到自己左營的旅館」。

    李忠憲說，在歐洲，像黃國昌這樣騎車的人被稱為Bandit Rider，沒有報名，卻混進賽道跟著正式選手騎。乍看之下，他們只是「自主練習」，沒拿補給、不領獎金，好像無傷大雅。但在真正懂比賽文化的人眼裡，這樣的行為不只是違規，更是對運動精神的侮辱。

    「我只是騎車而已，公路又不是你家的。」這是bandit rider最常說的話，李忠憲說。但問題在於，比賽期間的道路暫時不屬於任何個人，而是由主辦單位依法申請、臨時封路、安排交管。當你在沒有報名的情況下闖入，並非展現自由，而是踐踏秩序。自由的真正意義在於尊重他人的界線。少了尊重，所謂的「自由」只是自私。

    李忠憲指出，歐洲很多賽事主辦單位會在公告裡明確寫著：「任何未報名者進入賽道，將視為侵擾活動安全區域，並依法處理。」一場大型自行車賽背後的成本極高，交通封鎖、保險、醫療、補給、裁判、志工等等，這些都是主辦方與參賽者共同負擔的費用。當一個未報名者偷偷混入，他未掏錢卻享受了同樣的安全管制與醫療保障。「對付費參賽者而言，這是一種侮辱。」

    李忠憲也說，在運動場上，自律才是自由的最高境界。不管你是選手、志工還是觀眾，尊重規則，是對所有人最溫柔的禮貌。真正的騎士，不會用「練習」當藉口，也不會偷騎去追風。他最後也表示，黃國昌宣稱不知道當天有比賽，「大家相信是真的嗎？很多無賴犯法以後，都是這樣講的，我又不知道這樣有犯法！堂堂一個康乃爾大學的法學博士，講話像個無賴！」

