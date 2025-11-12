為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    談韓國瑜「桌子有四隻腳」之說 卓榮泰批對共諜祭拜與紅色通緝沉默

    2025/11/12 16:25 記者江志雄／宜蘭報導
    針對韓國瑜「桌子有四隻腳」之說，行政院長卓榮泰（中）批對共諜祭拜與追捕沉默。（記者江志雄攝）

    針對韓國瑜「桌子有四隻腳」之說，行政院長卓榮泰（中）批對共諜祭拜與追捕沉默。（記者江志雄攝）

    針對立法院長韓國瑜所說的「桌子有四隻腳」代表不同意義，行政院長卓榮泰今天（12日）在宜蘭表示，他要跟韓院長說，桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加祭拜共諜活動，另一盤是中國針對中華民國國會議員沈伯洋發動全球追捕，身為國會議長的韓院長，為何都沈默不語。

    沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統喊話韓國瑜應聲援，韓國瑜今天回應，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係，其他三隻腳都打斷了。

    卓榮泰表示，桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加祭拜共諜活動，這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，影響很大，而且呼應中國現在要學習「吳石精神」的戰號召，但是這件事情，身為國會議長、中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語。

    卓揆續指，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這個不僅違反到自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？韓院長應該給國人一個明確的說法。

