為沈伯洋啟動立院兩岸小組？江啟臣：有黨團提出就來協商

中國紅色通緝綠委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜（右）在副院長江啟臣（左）陪同下，召開記者會回應。（記者羅沛德攝）

中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，立法院國民黨團今天召開記者會說，可透過「立法院兩岸事務因應對策小組」打開新的溝通管道。對此，立法院副院長江啟臣說明，小組在民國89年就已擬定作業要點，但最後沒有真正運作；這次有黨團提出，只要來函立法院長就會召集朝業協商，討論形成共識。

江啟臣說，關於因應兩岸事務的小組的部分，黨團今天有這樣的提議，過去民國89年的時候，立法院也曾經針對立法院因應兩岸事務的任務小組設有作業要點，但當時候並沒有真正的運作，有擬定的幾點的要點，包括院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，各黨團推派人員參加等，但最後並沒有真正的運作。

他說，這一次如果有黨團提出類似的想法或主張，只要有來函到院長這邊，院長也一定會來召集各黨團來協商。畢竟要成立這樣子的一個兩岸事務的因應小組，還是需要跨黨派的共識；如果協商有共識能夠來成立，那後續怎麼運作、細節怎麼執行，還是需要跨黨派共同來討論形成共識。

江啟臣說，這樣他相信是對立法院和立委，我們在因應兩岸相關的事務才能夠真正發揮正向的作用。所以現在是很重要， 我們維護國家民主、展現國會團結的時刻，希望大家能夠共同來討論。

