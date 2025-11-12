批韓國瑜嗆總統為中國發聲 吳思瑤：與鄭麗文搶在台代理權

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，立法院長韓國瑜今（12日）回應總統賴清德，指民進黨應廢除台獨黨綱、並撤回「中國大陸為境外敵對勢力」。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤反批，韓國瑜是「強盜邏輯」譴責受害者，甚至是替中國發聲，與國民黨主席鄭麗文搶奪中國關愛的眼神、以及在台代理權。

賴清德昨呼籲韓國瑜維護國會尊嚴與言論自由，韓國瑜今天嗆聲，「真的是自己生病，讓別人吃藥」，並重申台灣安全的「4腳論」，呼籲賴應凍結或廢除民進黨台獨綱領，大罷免後重建行政立法良性互動、撤回大陸為境外敵對勢力、鞏固美台關係。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤接受本報訪問直言，韓國瑜的理論看似道貌岸然，但事實上完全經不起檢驗。她一一反問，誰在侵害中華民國？誰企圖傷害台灣的民主自由？誰一直在操弄「疑美論」、唱衰關稅談判，並對軍事合作進行負面操作？又是誰每天透過軍機艦、各種滲透破壞兩岸和平？這四個問題都應當請韓回問中國。

吳思瑤直指，韓國瑜就是「強盜邏輯」，將受到不公不義侵害的受害者貼上「挑釁者」標籤，卻不去譴責加害者中國。韓身為國會議長，居然沒站在捍衛國會尊嚴與地位上講話，與加害者站在一起。

吳也提到，韓國瑜同時也是民主基金會的董事長，職責是讓台灣與民主世界多合作，而非背離民主世界的共同價值；面對中國對國際民主社會的「跨境鎮壓」，各民主國家都很重視、共同反制極權中國的議題，韓卻無視民主國家的共同價值。

對於韓國瑜呼籲撤回「大陸為境外敵對勢力」的主張，吳思瑤表示，這就是中國要的，是在替中國發聲，《反滲透法》是立法院通過的法律，立法院長不應無視；韓應該叫中國撤回對台灣的敵對作為，包括軍機軍艦的恫嚇與滲透打擊。此外，韓顯然不了解民進黨的現行論述是以1999年的「台灣前途決議文」為主，因此也沒有凍結或廢除台獨黨綱的需要。

吳思瑤批評，韓國瑜喪失國會議長的高度，雖坐擁國民黨內實質政治權力，卻與鄭麗文搶奪中國關愛的眼神、爭奪中國在台灣的代理權，更迷信只要獲得中國關愛的眼神，就有能力透過介選來協助，獲得所謂「愛國者」的排名；這種不顧台灣主流民意，「要更上一層樓都要靠中國」的潛藏思維，才是最可怕的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法