竹市府挖爛棒球場阻礙驗收 議員痛批：高虹安玩政治市民受苦

新竹市立棒球場被高虹安市府挖爛及破壞現場成政治鬧劇！市議員曾資程依據桃園地方法院最新判決指出，判決書提到市府除阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，更導致事實無法查明，這場被高虹安市府包裝成「追求真相」的行動，事實上是徹頭徹尾的政治鬧劇；如今市府還要面臨和球場廠商的履約與求償爭議，且要再投入1.3億元進行改善，市民與球迷變成高虹安的政治操作道具。對此，市府尚無回應。

曾資程說，高虹安市府2023年高調宣稱請到美國專家鑑定球場問題，結果法院判決揭露的現實是，美國專家鑑定根本不是司法認可的正式鑑定、也沒有法律效力；諷刺的是，當法院依法要進行真正的技師公會鑑定時，市府卻把球場封起來、不讓鑑定人進去。且法院判決書揭露市府破壞現場、拒鑑定、未驗收，更點名市府三大錯誤行為，包括未辦理驗收、反而開挖球場，市府以「覆土不安全」為由開挖球場，但那層覆土不是原來爭議工程的一部分，結果，球場被挖成廢土堆，驗收無從進行。

如今球場被毀，卻是市民買單，曾資程說，高虹安用政治手法，把公共工程變成政治秀。法院文件也揭露球場早在可使用狀態時就被拆開重挖，驗收未完成、工程被拖延，最後變成無止境的重修與追加預算。一個本可正常使用的棒球場被反覆開挖、延宕、浪費公帑。高虹安以政治宣傳取代專業，以形象操作掩蓋程序，說要查清真相，結果自己破壞球場、拒絕司法調查，讓整件事陷入黑箱，也讓市民受苦。

