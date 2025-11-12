綠轟三級獨立機關首長須立院同意提案 翁曉玲駁：黨產會必須檢討

國民黨立委翁曉玲提案主張行政院三級獨立機關首長須經立院同意後任命，翁曉玲今受訪表示，她認為這是一個正確、好的做法。（記者羅沛德攝）

國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命等條文。民進黨團幹事長鍾佳濱批評翁的提案侵犯憲法對行政權專屬的保障，翁曉玲今受訪表示，既然是獨立機關的首長，就應比照一級或二級獨立機關首長的遴選方式，經過立法院同意，她認為這是一個正確、好的做法。

翁曉玲強調，她認為獨立機關的首長一定要適才、專業，更重要的就是要能夠去政治化。包含黨產會這個組織，之後必須要去檢討，它到底是一個獨立機關，這部分還是值得去討論的。

翁曉玲表示，所有的獨立機關，大家都希望他們的首長必須是專業、獨立、客觀，而且要有比較淡的政治性。現在不管是運安會、核安會等機關，在我們的一般老百姓的認知當中，都認為它是個獨立機關；既然是獨立機關的首長，就應該要比照一級或二級的獨立機關首長的遴選方式。

為提案辯護 翁：這是一個正確、好的做法

翁曉玲說，經過立法院同意，她認為這也是一個正確、好的做法，但她不知道行政院或是其他的委員有些什麼樣不同的意見，她僅是表達出她對於獨立機關的尊重。

