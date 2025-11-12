丁瑀再赴國民黨中央送生日禮物 要鄭麗文醒悟「更愛中華民國」

國民黨前青年部副主任丁瑀準備兩份禮物和一張卡片，要送給鄭麗文主席，希望她收到後，可以好好醒悟，更愛中華民國。（記者王藝菘攝）

日前被趕到黨部大門外抗議國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石的前國民黨青年部副主任丁瑀，今天以「祝中華民國國父孫中山及中國國民黨主席鄭麗文生日快樂」為由，意圖再次回到中央黨部一樓大廳召開記者會，但還是被請到大門之外，他準備《蔣中正日記》、國旗咖啡包等禮物送給鄭麗文，呼籲鄭麗文要「醒悟」、更愛中華民國，並希望鄭麗文要銘記當年國父創建中華民國的初心。

此外，丁瑀還帶來一張鋼琴卡片，強調鋼琴是樂器之王，很適合想要成「獅王」、「萬獸之王」的鄭麗文。他並強調，鋼琴有黑白鍵，希望鄭麗文接下來如果有任何犯錯空間，彈錯音沒有關係，只要重新好好彈完，而且鋼琴有88個鍵，音色、音域豐富多元，期待鄭麗文用這台鋼琴彈出最優美的中華民國頌，以展現保衛中華民國的決心；如果未來有機會「鄭習會」，鄭麗文應該當面與中共中央總書記習近平分享台灣人民希望和平繁榮，並呼籲對岸放下武器，如此台灣也就沒必要再增加軍費。

請繼續往下閱讀...

丁瑀指出，給鄭麗文的第一份禮物是1950年版本的《蔣中正日記》，在書中第71頁（2月27日）的倒數第二行中提到蔣中正的貼身助手報告，「吳石通匪有據，殊為寒心，令即逮捕」；他要呼籲國民黨文傳會發言人團隊，「我們錯就是錯」，吳石絕非只是單純的情報人員，而是造成百萬國軍將士壯烈犧牲變成英靈的罪魁禍首。

他強調，自己所以憤慨，是因為爺爺10幾歲從江蘇來台，父親的大哥打過抗日戰爭，就是在吳石造成的「徐蚌會戰」中重傷來台；而鄭麗文的父親也是老兵，可以想像如果鄭的父親也在「徐蚌會戰」中被吳石造成傷害，今天還會有鄭麗文嗎？他希望鄭麗文能譴責一下吳石的行為。

丁瑀還說，這幾天有很多朋友關心他，有很多負面批評，但正面批評大過於負面，而且中間選民都認為這才是國民黨找回黨魂的最好時刻，自己很榮幸打響第一砲，讓全中華民國、全台灣乃至全世界，以及讓對岸用飛彈、福建艦對準我們的人知道，國民黨才是守護捍衛中華民國的創建者。所以他送給鄭麗文的第二個禮物就是10天份的國旗咖啡包，希望鄭麗文每天喝一包，銘記當年國父創建中華民國的初心。

丁瑀帶來的禮物與卡片，最後由國民黨組發會社發部主任水雲翔出面代表收下。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法