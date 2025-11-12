為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    紅色通緝延燒！黨政人士揭總統喊話用意 批韓國瑜扯「九二共識」倒果為因

    2025/11/12 15:31 記者陳昀／台北報導
    針對中國紅色通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日下午召開記者會對外回應。（記者羅沛德攝）

    針對中國紅色通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日下午召開記者會對外回應。（記者羅沛德攝）

    中國以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋、揚言「全球抓捕」，賴清德總統昨喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴、捍衛台灣言論自由，今被韓反嗆先廢台獨黨綱、撤回「大陸」為境外敵對勢力；對此，黨政人士受訪披露賴清德提出公開呼籲的用意，並批評，韓重提「九二共識」這種傷害我國主權的主張，不會改變中國併吞台灣的企圖，反而模糊焦點、倒果為因，令人遺憾。

    黨政人士指出，賴清德總統昨在行程中受訪，公開對韓國瑜提出呼籲，是期盼立法院長有超越黨派的思維，力促國會通過譴責案，捍衛國會尊嚴，以行動展現對台灣立委言論自由的聲援。細看談話全文，總統本意在於捍衛中華民國國家主權，同時維護台灣民主自由的憲政體制，我國立委被中國惡意發出「紅色通緝令」，已是明顯無視我國主權。

    黨政人士強調，總統表態之餘，也期待立法院長為立委聲援、不分黨派維護國會尊嚴，正是朝野團結一致的體現。然而，韓院長仍重提「九二共識」這種傷害中華民國主權的主張，這並不會改變中國要併吞台灣的企圖，反而模糊焦點、倒果為因，令人遺憾。面對國家主權遭侵害、威脅，朝野理應團結一致，共同堅定對外，方為國家之福。

    黨政人士進一步表示，由於之前副總統蕭美琴訪問捷克，曾遭中國長臂管轄跟監，並惡意擦撞製造車禍，惟遺憾的是，民進黨團提案譴責未獲藍白同意。此外，我國民主友盟國家呼應IPAC號召，包括美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、捷克、比利時等國國會及歐洲議會先後通過「反對中國曲解聯合國大會第2758號決議」聲明，反觀台灣國內，立法院的共同聲明至今拖延超過1年未果。

    黨政人士解釋，基於前述理由，總統才會呼籲韓國瑜院長，在這次有台灣立委遭到中國發布紅色追捕之際，應該主動積極促成國會通過譴責案，以捍衛國會尊嚴，並維護人民言論自由的權利，總統意在呼籲韓國瑜院長要有超越黨派的思維，為捍衛國會尊嚴而通過譴責案以進行聲援。

