蔡英文今參訪歐積電 向海外台工程師打氣加油：不要忘記台灣

前總統蔡英文參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。（圖擷取自蔡英文臉書粉專）

前總統蔡英文今參訪歐積電，她坦言，「AI時代來臨，台灣不會缺席。台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力」。

蔡英文於社群平台發文提到，今天她到德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股70％，是當地史上規模最大的半導體投資。

台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的發展上，我們都願意分享台灣的經驗。歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補，我對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。

蔡英文笑說，「我也跟歐積電的台灣工程師說，在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣」。

前總統蔡英文參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。（圖擷取自蔡英文Threads）

