洪水從堤防破口沖入！明利村長怒斥沒作為：季連成將軍明明有交代

馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。（民眾提供）

鳳凰颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪溪水暴漲導致萬榮鄉明利村出現災情。村長林萬成痛批，之前有和水利署提出要保護堤防尾端破口部分，卻一直得到回覆「沒問題」，結果洪水就從破口沖入村落；他還說，之前就向季連成將軍、中央反映過，季連成也有交代處理，到現在卻都沒有任何動作。

名嘴李正皓今日在臉書發文表示，明利村長林萬成受訪時表示，10日下午3時左右他帶著水利署第九河分署人員前往堤防會勘，他直指堤防破口相當危險，而這破口從923之前的7月份開始反應堤防有破口，也陪同相關單位會勘很多次，每次的緊急會議他都提報，那時總協調官、政委季連成也有交代處理，到現在卻都沒有任何動作，但期間都沒有改善。

昨天他再次反應疏圳便道和堤防完全平行，還留下一個破口及通道，根本沒有封堵，但相關人員只有向他承諾要他放心，說「絕對安全。」結果當晚溪水就從這破口沖進部落。

李正皓指出，今天水利署署長林元鵬道歉不認錯，受訪時依舊強調這次的水災跟疏濬便道沒有關係，他雖然有打個便道，但它高度一樣，是因為淤積造成的，淤積高度高起來以後，那邊就變得剩下3米到4米的位置，這個也是確實疏忽。但相關照片看得清清楚楚，水就是如同村長所說是從堤防破口衝進來。

李正皓最後撂下狠話，表示要談究責，他沒在分藍綠，「水利署署長林元鵬你可以下台了，季連成交代處理的事你也可以擺爛，這次我會一次跟你算總帳，敬請期待。」

