國民黨紀念總理誕辰 鄭麗文：不忘初衷追求理想 對的事堅持到底

國民黨主席鄭麗文今出席國父誕辰160週年活動，並致詞表示，國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文今日下午參加該黨總理誕辰160週年紀念日活動致詞表示，國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。

國民黨今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者演出一連串的歌舞表演，還有街舞表演者邊跳邊朗誦「禮運大同篇」，紀念活動最後由鄭麗文帶領現場所有黨內人士齊唱國父紀念歌，鄭並高呼「革命尚未成功，同志仍須努力。」

鄭麗文指出，今天適逢國民黨總理、國父孫中山的誕辰，也是她將第一次主持國民黨中常會的日子，從她進入黨部辦公室上班以來，在短短不到1週的時間，文傳會就能安排具有國際水準的演出，表演者們是如此的年輕，在舞台上發光發熱，更是台灣之光與華人之光，孫中山在創辦「興中會」時才28歲，與今天的表演者年齡差不多，辛亥革命成功時孫中山也才只有45歲，並成立亞洲第一個民主共和國，而當年革命過程拋頭顱、撒熱血的也都是一群年輕人。

鄭麗文強調，活動演出內容要獻給所有的國民黨同志，希望大家為了理想，絕不退卻、放棄，並且堅持到底，她還說，國民黨汗顏，要讓這些年輕表演者給今天的國民黨鼓勵，這些年輕表演者在國際舞台上接受全世界的肯定，也是國民黨要學習、致敬的對象。

鄭麗文說，演出內容把孫中山所堅持的「禮運大同篇」融入到年輕人語言，透過舞蹈、音樂展現出來，讓外界看到國父孫中山的思想絕非太老、過時與教條，這些年輕人已經用歌聲、舞蹈感動全世界的年輕人，所以今後國民黨仍要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。

她還說，孫中山「天下為公」的理想絕非天邊遙不可及的彩虹，國民黨帶來的不只有2300萬人民的幸福以及兩岸和平，而是整體人類的和平，讓大同不再是幻想，是每一代人都要努力實現的目標。

國民黨今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者展開一連串的歌舞表演。（記者王藝菘攝）

