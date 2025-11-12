為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨紀念總理誕辰 鄭麗文：不忘初衷追求理想 對的事堅持到底

    2025/11/12 14:50 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今出席國父誕辰160週年活動，並致詞表示，國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文今出席國父誕辰160週年活動，並致詞表示，國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文今日下午參加該黨總理誕辰160週年紀念日活動致詞表示，國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。

    國民黨今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者演出一連串的歌舞表演，還有街舞表演者邊跳邊朗誦「禮運大同篇」，紀念活動最後由鄭麗文帶領現場所有黨內人士齊唱國父紀念歌，鄭並高呼「革命尚未成功，同志仍須努力。」

    鄭麗文指出，今天適逢國民黨總理、國父孫中山的誕辰，也是她將第一次主持國民黨中常會的日子，從她進入黨部辦公室上班以來，在短短不到1週的時間，文傳會就能安排具有國際水準的演出，表演者們是如此的年輕，在舞台上發光發熱，更是台灣之光與華人之光，孫中山在創辦「興中會」時才28歲，與今天的表演者年齡差不多，辛亥革命成功時孫中山也才只有45歲，並成立亞洲第一個民主共和國，而當年革命過程拋頭顱、撒熱血的也都是一群年輕人。

    鄭麗文強調，活動演出內容要獻給所有的國民黨同志，希望大家為了理想，絕不退卻、放棄，並且堅持到底，她還說，國民黨汗顏，要讓這些年輕表演者給今天的國民黨鼓勵，這些年輕表演者在國際舞台上接受全世界的肯定，也是國民黨要學習、致敬的對象。

    鄭麗文說，演出內容把孫中山所堅持的「禮運大同篇」融入到年輕人語言，透過舞蹈、音樂展現出來，讓外界看到國父孫中山的思想絕非太老、過時與教條，這些年輕人已經用歌聲、舞蹈感動全世界的年輕人，所以今後國民黨仍要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。

    她還說，孫中山「天下為公」的理想絕非天邊遙不可及的彩虹，國民黨帶來的不只有2300萬人民的幸福以及兩岸和平，而是整體人類的和平，讓大同不再是幻想，是每一代人都要努力實現的目標。

    國民黨今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者展開一連串的歌舞表演。（記者王藝菘攝）

    國民黨今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者展開一連串的歌舞表演。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播