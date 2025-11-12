揪黃國昌「北高360」日夜不同處 四叉貓：騎著騎著就全身大換裝

四叉貓表示，根據他買黃國昌半夜騎車的照片，黃國昌騎到天亮有把車燈拆下外，還全身換裝。（圖擷取自臉書）

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里，被網紅「四叉貓」劉宇質疑，「北高360」的參加者都有在頭盔上貼編號、帽子後面綁帽尾帶，但黃國昌卻沒有；黃國昌今受訪表示，自己進行自主練習，有什麼問題嗎？對此，四叉貓表示，根據他買黃國昌半夜騎車的照片，黃國昌騎到天亮有把車燈拆下外，還全身換裝。

四叉貓在臉書PO出黃國昌白天與半夜騎自行車對比照，可以發現黃國昌除了有無戴墨鏡的差別外，自行車衣與褲也不同，四叉貓在貼文中表示，由於有人質疑黃國昌為什麼半夜騎自行車，他的自行車不但沒裝大燈，而且是戴著墨鏡在騎車。

四叉貓直言，他斥資重金，剛才又花了169元，再跟路邊的野生攝影師購買一張黃國昌半夜騎車照，事實證明，黃國昌騎到天亮後有把燈拆下來，他還會騎著騎著就全身大換裝，幫闢謠不用謝，但這張照片他花錢買的小草勿偷。

