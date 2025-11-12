中國《央視》造謠大翻車！ 吳沛憶：讓沈伯洋多出1個兒子

民進黨立委吳沛憶（右起）、黃捷、沈伯洋主持網路直播節目「加開零食會」。（圖擷自「加開零食會」YouTube頻道）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中共官媒《央視》還發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織抓捕。對此，民進黨立委吳沛憶今（12日）批評，中國的造謠莫名地讓沈多出1個要去瑞士留學的兒子，「中國的情蒐可以爭氣一點嗎？沈伯洋沒有兒子！」

吳沛憶今透過社群平台指出，沈伯洋從不畏懼對抗中國、批評中國，先後遭到重慶公安局跟中國央視恐嚇、造謠，這是中國的心戰輿論戰；中國的造謠還莫名地讓沈多出1個要去瑞士留學的兒子。中國的情蒐可以爭氣一點嗎？定期收看「加開零食會」，就知道沈伯洋沒有兒子。

話鋒一轉，吳沛憶提醒，中國恐嚇的對象從來不是只有沈伯洋，而是所有勇於對抗中國的人，騷擾的範圍遍布全世界。

吳盤點，美國「自由之家」、英國國會「人權委員會」都指出中國是「跨境鎮壓」犯行的大宗，長期在海外霸凌外國公民。在紐西蘭，當地國會議員出席中華民國國慶酒會，中國外交官竟然跑去訓斥紐西蘭議員。最誇張的發生在日本，中國外交官竟然恐嚇要斬首日本首相。

吳沛憶強調，正常的外交是交朋友，中國的外交卻是威脅恐嚇，無疑是世界的麻煩製造者；製造問題的毫無疑問是中國，但很遺憾，在國內還是看到有人附和中國，當恐嚇、造謠的共犯。團結一致，對抗惡霸的欺壓，不要被中國的心戰分化。跟國際友人結盟，一起對抗中國的流氓行為。

