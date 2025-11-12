為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文兼任國民黨革實院長並將親自授課

    2025/11/12 14:40 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今出席國父誕辰160週年活動，她稍晚並在中常會發表談話。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文今出席國父誕辰160週年活動，她稍晚並在中常會發表談話。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文今日下午主持其就任黨魁以來的首場中常會，她在發表主席談話時指出，未來她將親自兼任國民黨革命實踐研究院院長一職並且親自授課，希望革實院能重新成為國民黨所有黨員受訓、理解中心思想的單位，大家一起成為國民黨價值的傳播者。

    鄭麗文表示，今天中常會將通過中央黨部一級主管人事案，其中她將親自兼任革實院院長一職，希望秉持當年國民黨創辦革命實踐研究院的精神，全黨重拾核心理念與中心思想，並強化黨員的論述能力。

    鄭麗文指出，自她上任以來，感謝來自四面八方，重新回到國民黨或新進入黨的朋友們，她希望大家未來都能到革實院上課，並且由她親自授課，讓革實院重新成為所有黨員受訓、理解中心思想，與時具進，並且與環境結合，大家在各自的領域與人際網路中，成為國民黨的價值傳播者，讓國民黨得到更多人的認同。

    鄭麗文還說，未來國民黨還有太多的工作要進行，她要感謝大家在艱難的時刻一起投入黨務工作，並感謝所有中常委對國民黨的支持，希望大家今後並肩作戰，讓國民黨重返執政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播