    「龍燮不合」傳言甚囂塵上 國安會：不實放話損傷國家利益

    2025/11/12 14:27 記者陳昀／台北報導
    國安會今嚴正澄清，所謂外交部與國安會不合的報導多為杜撰不實；圖為國安會秘書長吳釗燮。（資料照）

    針對媒體近來報導國安會與外交部不合，國安會今嚴正澄清表示，有媒體報導引述特定人士不實放話，影射國安會及外交部間的關係，相關內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

    國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

    國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。

