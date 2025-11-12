惹錯人！被徐佳青霸氣回嗆「自費出差」 徐巧芯結巴：呃...很好

國民黨立委徐巧芯今日質詢僑委會委員長徐佳青。（取自國會頻道）

國民黨立委徐巧芯今日質詢僑委會委員長徐佳青，質疑她公務機票的使用問題。對此，徐佳青直接霸氣回應，她出國的機票時常是自費，甚至住宿的旅館費用也是自掏腰包。她還表示，3年內她累積了228天的假期，才休不到80天，「委員您滿意嗎？」讓徐巧芯當場結巴表示：「呃...很好啊。妳...妳就繼續這樣子。」

立法院外交及國防委員會今（12）日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況。徐巧芯質詢時質疑徐佳青因公出國時的請假狀況以及公務機票的使用情形，徐佳青直接回答，她常常請假提前飛往出差地點，機票都是自己出，目的就是避免被不懂的人亂講，「我願意以私濟公」。

徐佳青還表示，感謝徐巧芯質詢這個問題，她想趁此機會說明，擔任僑委會會長不到3年內的時間，她因公出國35次總共378天，總共休假核准天數只有11天，她每年貢獻給國家大概3個月的天數。

徐巧芯繼續質疑，徐佳青的任期有超過四分之一的時間都在國外，比兩任外交部長都還多，她列出4段時間，表示中間有「重疊請假」部分的機票，這些都是自費買機票嗎？徐佳青回答「是」，並補充如果今天因公務飛往A點，有時會請假就地停留，接著再飛往公務B點，如此可節省從A點飛回台灣、在從台灣飛往B點的2張公務機票，而且其中住宿費也是由她自費。

不過，徐巧芯接著又質疑，徐佳青在國外補休期間是否有「做其他事」，還嗆「妳知道有多少人檢舉妳這個事情嗎？」徐佳青則回：「不知道那些人腦袋有沒有搞清楚？」被徐巧芯質疑請假期間旅館費用都是自己付的？徐佳青大聲喊：「當然是啊！都是我自己出的錢！所以妳覺得我這樣很不合理嗎？」

講到此處，徐巧芯態度漸漸緩和，表示只是要了解一下，因為被檢舉的次數真的非常多。徐佳青最後表示：「委員，本人不到三年的時間，總共累積228天的假期，我總共休不到80天，委員，您滿意嗎？」徐巧芯則結巴：「呃...很好啊。妳...妳就繼續這樣子。」

