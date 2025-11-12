為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    挺林岱樺參選被批評 林佳龍：威權時期我也是少數派

    2025/11/12 14:07 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，節目今日中午播出。（Yahoo《齊有此理》提供）

    外交部長林佳龍接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，節目今日中午播出。（Yahoo《齊有此理》提供）

    身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍日前發聲相挺同派系的立委林岱樺參選高雄市長，引發批評。林佳龍表示，他在學生時代欲推翻國民黨威權統治時，也是少數派，台灣民主應寬容、傾聽，讓每個人有路可走，他也強調，他不是挺林岱樺個人，而是挺制度，確保每個人都能為自己說話。

    林佳龍接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，節目今（12）日中午播出。林佳龍表示，他不是挺林岱樺個人，而是挺制度，確保每個人都能夠為自己講話。

    至於發聲相挺卻被輿論批評，林佳龍說，他在學生時代欲推翻國民黨戒嚴維權統治時，當時也是少數派，他認為，很多事情不要太陰謀化，還是要回到不以人廢言、不以言廢人，台灣民主應寬容、傾聽，並找出彼此的交集，讓每個人有路可走。

    林佳龍表示，瞭解他的人都很清楚，他在乎的是制度，一名有問政口碑的7屆立委，今天在為自身權利奮鬥，他要為這名立委加油。

    林佳龍說，「我們不要進入案情的細節」，用同樣的標準，檢調已經起訴了，「我們現在也應聽另一邊的說法」，法官也會是用這個心態。

    被問到原先也要相挺林岱樺的正國會子弟兵取消相關站台行程。林佳龍說，有些人表態要去支持，但當事人一開始其實也沒有邀請大家，有些角色若不適合，也不一定要到場。

    林認為，這件事「倒也沒有那麼是代表派系，其實是代表一個我自己長年以來對於事情的道理」，道理要能夠講得過去，不要當事情發生在別人身上時，每個人都丟石頭，但當同樣的標準發生在自己身上時，「你會覺得你自己很無辜」，這是同理心。

