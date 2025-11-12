評鄭麗文「普廷不是獨裁者」說 林佳龍酸：超越知識的極限

外交部長林佳龍接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪。（Yahoo《齊有此理》提供）

國民黨主席鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪，聲稱俄羅斯總統「普廷不是獨裁者」。外交部長林佳龍今（12）日被問及此事表示，鄭麗文對獨裁的見解「超越知識的極限」，不僅暴露自身對民主的無知，也在挑戰大眾的三觀。

林佳龍接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，被問到國民黨主席鄭麗文日前稱普廷不是獨裁者，以及在野黨質疑我國若派人去北約，會惹惱俄羅斯、普廷。

請繼續往下閱讀...

林佳龍認為，這種邏輯就是，以前蔣介石統治台灣也不是獨裁嗎？蔣介石也能得到萬年國會支持，習近平、金正恩亦同，他質疑，鄭麗文對獨裁的見解「超越知識的極限」。

林佳龍說，他是讀比較政治學的，獨裁的定義就是為了合法化自己的統治而操縱選舉，鄭麗文的發言除了暴露自己對民主的無知之外，也讓大家知道，這名黨主席是在挑戰我們的三觀。

針對在野黨對外交部派員訪問北約的批評，林佳龍表示，中共要併吞台灣不會因為我們有做或沒做什麼，中共在全世界的擴張威脅已經不只針對台灣，其周邊國家已人人自危。

林佳龍坦言，目前去跟北約交流不可能觸及軍事同盟等議題，而是互相交流、認識彼此共同的敵人，俄羅斯、中國、北韓、伊朗等國，這是基於國家利益的交流與合作，在中俄已經結盟的背景下，其他國家也必須至少有點交流及溝通協調管道。

林佳龍也認為，訪問北約恐惹惱俄羅斯的質疑，是某種程度的「失敗主義」，中國對台灣看似大小差距很大，但中國正在挑戰以規則為基礎的國際秩序，而台灣卻是良善夥伴，有許多理念相近夥伴，並不孤單；台灣不可能單面獨對中國挑戰，如同蕭美琴日前演講的內容，其實很多人很支持台灣，台灣必須要走出去跟世界做朋友。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法