怎比？太子集團爆乳妹15萬笑著交保 羅智強：黃呂錦茹就要1000萬

國民黨立委羅智強今上午於司法及法制委員會質詢。（記者楊心慧翻攝）

台美合作偵辦國際詐騙集團「太子控股集團」，其中該集團主席陳志親信、財務長李添（中國籍）在台助理劉純妤於本月5日以15萬金額交保，並因姣好臉蛋和身材爆紅。立法院司法及法制委員會今開會時，多名立委關心太子集團案交保金額過低的問題，國民黨立委羅智強以國民黨主委黃呂錦茹涉及偽造文書以1000萬交保為例，質疑害人家破人亡的助手竟15萬元交保，就是如此詐騙才會日益嚴重。

羅智強今上午於司法及法制委員會質詢時表示，太子集團案許多人交保都不到100萬，其中有一名關鍵特助，在法庭上感覺非常輕鬆，好像回到溫暖的家，結果15萬交保，太子集團光是在台灣查扣資產就45億，結果CEO的左右手15萬交保，根本看不懂辦案決心。

羅智強以國民黨主委黃呂錦茹以1000萬交保為例，他表示黃主委涉及偽造文書，交保就要1000萬，結果一個全球詐騙、害人家破人亡的案件竟15萬元交保，全國人民都在看，為什麼詐騙集團在台灣如此囂張？因為15萬就可以交保、可以笑得很開心、回到家的感覺真溫暖，其他更嚴重的案件也一樣，認為就是如此詐騙才會越來越嚴重。

國民黨立委羅廷瑋質詢時也提到詐騙案件交保金過低的問題，他還以近期熱播台劇《回魂計》為例，指劇中三名女孩被騙到國外，最後被迫成為詐騙集團的幫手，操作手法在劇中呈現得非常真實，展現這些孩子最終的悲慘下場，甚至還有犯罪者被判死刑，回想台灣涉案者在台灣的交保金額卻僅15萬元，而且還是笑著離開，這難道不會讓國人對司法觀感不佳，甚至打擊執法人員的士氣嗎？

司法院副秘書長王梅英表示，交保15萬元的部分，是在偵查階段由檢察官直接裁定交保，並沒有由法院裁定，因此並非法院所為，但確實需要整個司法體系統檢討，了解社會觀感，並研究改進方向。

羅廷瑋指出，他知道這不是法院判的，是檢察官偵查階段交保，但連太子集團案都這樣，金額這麼低，社會觀感怎麼會好？他認為相關單位應該要主動檢討，他希望把這個聲音帶進司法院，希望相關單位能好好檢討，因為當有些案件可以交保金額很高，卻有些重大案件只要15萬交保，社會怎麼想？由於已嚴重影響民眾對司法的信任，希望務必能正視。

國民黨立委羅廷瑋今上午於司法及法制委員會質詢。（記者楊心慧翻攝）

