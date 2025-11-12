為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    翁曉玲提三級獨立機關首長須立院同意 鍾佳濱批：侵犯行政權

    2025/11/12 13:39 記者李文馨／台北報導
    民進黨立院黨團12日召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，幹事長鍾佳濱（左）、立委范雲（右）出席。鍾佳濱另回應時事議題。（記者羅沛德攝）

    民進黨立院黨團12日召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，幹事長鍾佳濱（左）、立委范雲（右）出席。鍾佳濱另回應時事議題。（記者羅沛德攝）

    立法院程序委員會昨排審週五議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命等條文。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，翁曉玲的提案逾越該法本身的性質，侵犯憲法對行政權專屬的保障，應循正規修法途徑。

    翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法第1條、第21條及第35條條文修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命；增訂各相關組織法律不得排除本法之適用。

    鍾佳濱今天在立法院受訪表示，人事權、預算權是屬於行政權的一部分，立法權專屬於國會所有，這是民主ABC。他說，國家通訊傳播委員會、公平交易委員會、中央選舉委員會，這三個二級獨立機關在本身的組織法當中訂有人事任命程序，二級機關之上的憲政機關，包括司法院、考試院、監察院，也在憲法及憲法增修條文中明定，人事同意權必須由總統提名，交由立法院審議通過。

    鍾佳濱指出，人事權專屬於行政，在憲法中，總統有行政院長的任命權，行政院長有其人事任命權，包括二級機關，但在二級機關的三個獨立機關，因為組織法本身明定，憲法及憲法增修條文有明定，人事同意權必須由國會來行使，這是很清楚的規定。

    鍾佳濱表示，「中央行政機關組織基準法」規範行政部門可以有哪些機關的數量和員額，翁曉玲的提案逾越中央行政機關組織基準法本身的性質，建議翁循正規修法途徑，提出哪一個機關、組織法應該怎麼修，才能達到她希望達成獨立機關的角色，而非在通則性的法律中，不分青紅皂白規範，侵犯了憲法對行政權專屬的保障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播