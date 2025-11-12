翁曉玲提三級獨立機關首長須立院同意 鍾佳濱批：侵犯行政權

民進黨立院黨團12日召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，幹事長鍾佳濱（左）、立委范雲（右）出席。鍾佳濱另回應時事議題。（記者羅沛德攝）

立法院程序委員會昨排審週五議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命等條文。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，翁曉玲的提案逾越該法本身的性質，侵犯憲法對行政權專屬的保障，應循正規修法途徑。

翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法第1條、第21條及第35條條文修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命；增訂各相關組織法律不得排除本法之適用。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱今天在立法院受訪表示，人事權、預算權是屬於行政權的一部分，立法權專屬於國會所有，這是民主ABC。他說，國家通訊傳播委員會、公平交易委員會、中央選舉委員會，這三個二級獨立機關在本身的組織法當中訂有人事任命程序，二級機關之上的憲政機關，包括司法院、考試院、監察院，也在憲法及憲法增修條文中明定，人事同意權必須由總統提名，交由立法院審議通過。

鍾佳濱指出，人事權專屬於行政，在憲法中，總統有行政院長的任命權，行政院長有其人事任命權，包括二級機關，但在二級機關的三個獨立機關，因為組織法本身明定，憲法及憲法增修條文有明定，人事同意權必須由國會來行使，這是很清楚的規定。

鍾佳濱表示，「中央行政機關組織基準法」規範行政部門可以有哪些機關的數量和員額，翁曉玲的提案逾越中央行政機關組織基準法本身的性質，建議翁循正規修法途徑，提出哪一個機關、組織法應該怎麼修，才能達到她希望達成獨立機關的角色，而非在通則性的法律中，不分青紅皂白規範，侵犯了憲法對行政權專屬的保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法