    首頁 > 政治

    造謠台灣花80億歐元換蕭美琴演講 網友今返國警方將到機場堵人

    2025/11/12 13:05 記者王冠仁／台北報導
    帳號caffrey802在社群平台造謠台灣捐80億歐元換副總統上台演講。對此，總統府指已報警處理。（圖擷取自Threads平台）

    副總統蕭美琴在本月7日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說，卻有網友在社群網站上發文，聲稱此事是因為台灣捐了80億歐元，總統府事後澄清並報警。對此，警方透過社群足跡，掌握發文者是陳姓網友，並查出他人仍在國外，不過他預計今天下午搭機返台，警方屆時將前往機場堵人。

    這名網友日前在社群上說，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

    總統府發言人郭雅慧事後表示，有關網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

    據悉，警方獲報後追查，根據這名網友的社群足跡，掌握他是陳姓男子，但他發文時人在國外；根據航班資訊，陳男預計在今天下午抵達桃園機場，警方屆時將前往機場要求他說明釐清。

    警方說，由於陳男的發文不是事實，涉嫌違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

