沈伯洋被中國通緝藍營贊成「保護所有國會議員」 陳培瑜：卻不敢譴責中國

中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查。賴清德總統昨天表示，沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。立法院國民黨團今召開「解鈴還需繫鈴人」記者會表示，如果不把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉，賴總統恐怕要透過美國、日本去和中國大陸交涉談如何保護我國國會議員。對此，民進黨立委陳培瑜表示，這是國民黨一直以來的話術，因為國民黨把矛頭對準台灣，要求總統拿掉「境外敵對勢力」六字，還以為能換來北京善意，卻一直不敢譴責中國。

陳培瑜在臉書PO文表示，針對沈伯洋被中國下令追捕一事，國民黨說贊成「保護所有國會議員」，還說這是全國共識，這是國民黨一直以來的話術，因為國民黨把矛頭對準台灣，要求總統拿掉「境外敵對勢力」六字，還以為能換來北京善意，卻一直不敢譴責中國。

陳培瑜指出，這不是措辭問題，是中國以長臂管轄、跨境鎮壓來恫嚇台灣的事實。拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。國民黨說立院已有「兩岸事務因應對策小組」，但這只是院內的協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑。

陳培瑜續指，譴責不是作秀，是建立國內外共同基線，讓外交、國安、領務援助有授權、有資源，真要解決問題，就請國民黨別再政治消費沈伯洋，改口支持：強化與美日盟友的協作、提高赴中港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向，要對話可以，但法治底線不能退。國民黨若自稱維繫溝通，請先表態反對中國對台灣民選代表的威嚇，支持國安法制與實質保護。

陳培瑜直言，譴責是基線，保護是本事；別再用虛幻的「暢通管道」逼台灣自廢武功。

民進黨政府一直對兩岸互動抱持善意，但是，用飛彈對準台灣、用戰機侵擾台灣、不斷打壓台灣國際外交空間的，始終都是中共，韓國瑜院長，我就問：「你敢不敢譴責加害人—中國共產黨？」

