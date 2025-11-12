攻擊友軍錢怡君？ 黃國昌節目中變臉教訓 網友：她臉超不爽

民眾黨主席黃國昌。（取自黃國昌辦公室提供影片）

民眾黨主席黃國昌昨日在廣播節目《POP大國民》接受主持人「錢子」錢怡君訪問，過程中竟批錢怡君「發話主體跳來跳去」、「相互矛盾」，還稱「這是一個蠻基本的媒體識讀吧？」影片曝光後，讓網友傻眼直呼：「錢怡君不是黃國昌友軍嗎？」、「連民眾黨友好主持人都被嗆的境界」、「主持人不爽超明顯」。

在節目中，錢子指出，前民眾黨主席柯文哲訂下的「兩年條款」，但黨內部分立委有不同意見，其中原因包括立委林國成、張啓楷提出「柯文哲也擔心黃國昌卸任後會失去立委『保護傘』，可能導致他被『政治清算』」一事，但柯文哲本人反應則是認為「怎麼可能？」並質疑當立委才能做事嗎？她並問黃國昌「有沒有這件事？」

沒想到，黃國昌卻批她發話的主體跳來跳去，「剛妳不會覺得妳那兩段發話相互矛盾，柯文哲又擔心，又覺得沒有立委也能做事。」黃國昌說，他是念法律的人，自己非常嚴謹，如果發話的主題都是柯文哲，不是柯文哲說話自己矛盾？「這不是一個很簡單的邏輯問題嗎？這兩段發言根本相互衝突啊，這是一個蠻基本的媒體識讀吧？」

黃國昌最後說：「妳乾脆直接問我說柯文哲主席怎麼講，這樣比較直接，我可以很直率地跟妳講。」錢子表示：「好，你就直接說。」黃國昌則回答：「我講了N次了！柯文哲主席就是支持維持兩年條款，句點，沒有別的了。」

相關影片被剪下貼在社群媒體後，網友紛紛留言表示：「終於是到了連民眾黨友好主持人都被嗆的境界！主持人心中一定非常不愉快」、「主持人不爽超明顯」、「再怎麼樣主持人也是前輩吧，黃國昌不知道怎麼搞的，都已經被記者討厭了，現在還要去惹主持人嗎？」、「黃國昌是怎麼了，連T台的當家主持人都可以硬槓，她是主持人，她講了新聞內容，你在懟她幹嘛」。

還有看完整段內容的網友表示：「這句話，我覺得沒有任何一位媒體專業主持人聽到不會發火，『這是一個蠻基本的媒體識讀吧』，根本就一個立委在直播上挑戰主持人的訪問專業。」他說：「不覺得錢子沒在發火，若有去看直播這段訪談表情跟後廣告時間，錢子幾乎不想再跟他閒聊了。」

