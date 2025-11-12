國台辦搬出賴氏家廟祖訓 瞎扯忠孝東路嗆賴清德不忠不孝

中國國台辦發言人陳斌華說，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。（翻攝直播）

「館長」陳之漢日前赴中替賴清德總統尋根，福建省賴氏宗親會秘書長喊話稱，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中國國台辦發言人陳斌華今天更說，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上；學者痛批，國台辦這番發言，表面談文化，實際上是把傳統倫理當成政治工具的操弄。

陳斌華在國台辦記者會指出，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上，鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，台北市區幹道之一就是忠孝西路、忠孝東路。忠孝、信義、仁愛、和平，都是4條主要的幹道。

陳斌華聲稱，這2個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，國台辦這番發言，表面談文化，實際上是把傳統倫理當成政治工具的操弄。它刻意將「忠孝」這些原本屬於家庭與人格修養的概念，轉化為對政權效忠的標準，企圖把「祖宗」與「祖國」劃上等號。

洪浦釗批評，這種論述是把文化倫理變成政治忠誠測驗，把個人的道德價值綁進國家統一的政治框架，是對傳統文化最粗暴的誤用。真正的忠孝仁愛，應該是對家庭、社會與國家的責任與誠信，而不是對某個政權的服從。

洪浦釗談及，中國長期以「尋根」為名進行對台統戰，這是一種廉價卻屢試不爽的政治手法。從宗親、祖廟到鄉情敘事，中國不斷以「兩岸同文同種」包裝政治意識形態，企圖把血緣、地緣與文化歸屬感轉化為政治認同。這種說法看似柔性親近，實則是文化層面的政治滲透，把家族情感與歷史記憶改造成效忠政權的工具，不僅忽略台灣多元的歷史脈絡，也違背現代公民社會的基本理念。

洪浦釗說，台灣早已是一個現代民主國家，正如李登輝前總統當年提出的「新時代台灣人」理念，台灣早已揮別以血統與法統為中心的中國敘事，轉而以民主制度與普世價值作為國家認同的核心。

他強調，台灣人的國家歸屬，建立在對制度的信任、對自由的珍視、以及對社會責任的承擔之上，而非出身地或宗族血緣。中國以文化尋根之名、行政治歸順之實，暴露的正是它對台灣民主成熟度的焦慮。真正的「忠」與「孝」，不在於向政權低頭，在於對人民的誠信、對社會的責任、對制度的尊重，這才是台灣作為民主社會所展現的文化自信與價值力量。

