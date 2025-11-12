為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高市早苗喊台灣有事「日本行使集體自衛權」 國台辦崩潰：絕不答應

    2025/11/12 12:29 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人陳斌華。（資料照）

    中國國台辦發言人陳斌華。（資料照）

    日本首相高市早苗日前指出，如果「台灣有事」發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國國台辦發言人陳斌華今天表示，80年後的今天，「誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。

    對於高市早苗表態，若「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成「存亡危機事態」，依法日本自衛隊可行使集體自衛權。陳斌華說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違反「一個中國原則」，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對，中國外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

    陳斌華聲稱，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡更是犯下罄竹難書的罪行。80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵占掠奪。

    陳斌華嗆聲，80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應、絕不容忍。日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

    此外，中國駐大阪總領事薛劍8日針對日相高市早苗對「台灣有事」的回應，於社群媒體發文揚言「斬首」，引發輿論譁然。

    我外交部日前痛批，中國外交官這種戰狼般的言行舉止「令人大開眼界」，並凸顯他們恣意妄為的霸權心態，奉勸中方秉持尊重，在國際社會與包括台灣在內的他國好好相處。

