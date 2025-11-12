洪孟楷再提研議效仿新加坡鞭刑制度打詐 法務部：研議可行性評估

洪孟楷今上午於司法及法制委員會質詢時，提出台灣研議效仿新加坡使用鞭刑制度打詐的議題。（記者楊心慧翻攝）

新加坡國會於本月4日三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰，最高可判處24下鞭刑。立委洪孟楷再提台灣研議效仿新加坡使用鞭刑制度打詐的議題，法務部次長徐錫洋表示，目前正內部研議可行性評估與研究，並規劃找專家學者給意見。

新加坡上個月研議讓詐騙犯罪使用鞭刑，不到一個月時間，新加坡國會就三讀通過法案。洪孟楷上個月於立法院質詢時提出，台灣可否研議效仿新加坡使用鞭刑制度打詐，並要求法務部在半年內提出可行性評估。卓榮泰回應，會請法務部先了解，是否適合此時做可行性評估。法務部長鄭銘謙表示，會「廣納意見」研究可行性。

洪孟楷今上午於司法及法制委員會質詢時，再提此事，並詢問上個月行政院長也說可請法務部來做可行性評估與研究，目前做了哪些？

法務部次長徐錫洋回答，目前正反兩面都在研議，特別是要確認是否違反《禁止酷刑公約》的第一條規定，這是法律上必須先釐清的部分，目前正內部研議，並規劃找專家學者給意見。

洪孟楷指出，他上次質詢給半年為期限，現在已過五分之一的時間，若進度如此緩慢，半年內恐怕拿不出具體成果；他當時也提到，希望法務部能了解民意，看看大家能不能接受這樣的做法，國人對詐騙深惡痛絕，新加坡已採取積極態度，也應觀察新加坡觀察實施後是否有成效，若詐騙案件與金額下降，就能成為我們的立法參考。

徐錫洋表示，此議題會放在部內的刑修小組會議，請專家學者提供意見，也會藉由做民調，了解國內民意的方向。

洪孟楷強調，大家都痛恨詐騙，既然看到別的國家用更積極的方式對付詐騙，就應關注其效果，他將持續關注及追蹤此議題。

