沈伯洋去越、柬恐被送中？陸委會：行前要審慎評估

陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。（記者羅沛德攝）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言展開全球抓捕。賴總統呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。國民黨立委牛煦庭今日質詢問及，目前有哪些國家不能去，沈伯洋能否去越南、柬埔寨、土耳其、白俄羅斯？邱垂正回應，行前都要審慎評估。

立法院內政委員會今日邀陸委會進行業務報告，民進黨立委王美惠質詢指出，沈伯洋是中華民國台灣人，中國人來台需要拿簽證才能過來，本來就是不同國家，沈伯洋到底是違反什麼法律？

請繼續往下閱讀...

邱垂正強調，沈伯洋並沒有違反什麼法律，中共法律在台灣沒有管轄權，對台灣人完全沒有拘束力。不僅是沈伯洋委員，台灣任何人都不受到中共法律管轄，中共目的是利用這樣的跨境鎮壓來恫嚇國人，所以希望國人能夠團結一致譴責跨境鎮壓。

王美惠追問，有哪些國家會跟中國合作抓捕沈伯洋？邱垂正說，中國雖然跟60幾個國家簽有引渡協議，但國際上有政治犯、良心犯不引渡，相關國家不會執行中共引渡的要求，必須在兩邊都有犯罪才會引渡。

王美惠直呼，對於你的回答，真的替沈伯洋感到擔憂！全世界有那麼多國家可以配合中國，沈伯洋最好不要出國，不然恐怕被抓。

邱垂正強調，不會這樣！去自由民主國家不會有問題。王則說，我知道去美國、日本沒有問題，但去跟中國友好的國家就不一定了。

國民黨立委張智倫則說，賴清德將沈伯洋這件事推給韓國瑜，這事是立法院可以管的嗎？邱垂正說，這事要朝野共同譴責，面對中共恫嚇及分化，要更團結及更有韌性來回擊。

張智倫追問，賴總統有無下令要做什麼？有無跟對岸進行溝通？邱垂正說，都有溝通，也有向對岸提出聲明。跨境鎮壓對象不只沈，還針對資通電軍、檢察官，請委員站在我們這一邊，應該團結一心。

立委牛煦庭質疑，沈伯洋都已經被威脅了，在國內還要被消費，大家一起聲援就能改變現實嗎？有哪些國家不能去，能否去越南、柬埔寨、土耳其、白俄羅斯？邱垂正回應，行前都要審慎評估。

邱垂正表示，主要是反對中共的跨境鎮壓，讓其圖謀不會得逞，中共目的是要恫嚇我們。中共有跟60多個國家簽有引渡協議，但大部分民主國家都不會引渡政治犯，會配合中共引渡的國家是極少的。

邱垂正說，國會議員要去外國參訪，外交部都會積極協助，不僅是沈伯洋委員，其他被中共列為懲獨對象的國人，我們都會協助和保護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法