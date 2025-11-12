曹興誠力薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤：絕對是KO蔣萬安

民進黨立委沈伯洋（左）、吳思瑤（右）。（資料照）

聯電創辦人曹興誠今（12日）建議，民進黨應徵召遭中共「通緝」的立委沈伯洋參選台北市長，並指沈在各方面都輾壓現任台北市長蔣萬安。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，曹一兼二顧、非常有創意，一來為民進黨推薦優秀人才，二可藉由首都選舉向世界發聲，反制中共的蠻橫行為，絕對是KO蔣萬安，但須尊重沈的個人意願。

曹興誠今天發文說，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜、跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由；若賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，藉此反擊中共的蠻橫威脅，同時向世界展示台灣人維護主權和自由的決心，且沈在各方面都輾壓蔣萬安。

吳思瑤受訪表示指出，曹興誠的政治卓見非常有創意，具有很多不同層次的意涵，為民進黨推薦適合適任的優秀人才，也可藉由首都市長選舉向世界發聲，台灣反制中共蠻橫的跨境鎮壓行為。

不過，吳思瑤評估，就她所知，參選台北市長應該不是沈伯洋目前人生的選項，且民進黨團現階段也需要沈留在立法院，包括國安法案、反滲透、認知作戰等法制強化工作都需要沈。

吳思瑤也認為，若沈伯洋有機會與蔣萬安在同一個平台讓國人選擇比評，沈亮眼的各方面經歷表現，絕對是KO蔣萬安，「坦白說，這也是一個非常讓人期待的一個PK狀況；不管把沈放在任何一個場域，他絕對是非常有競爭力，絕對是能夠獲得非常多國人認可的一個好選項。

