    首頁 > 政治

    分析擦邊蹭手法 四叉貓：民眾黨很常玩這種招

    2025/11/12 13:39 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里，被網紅「四叉貓」劉宇質疑，「北高360」的參加者都有在頭盔上貼編號、帽子後面綁帽尾帶，但黃國昌卻沒有；四叉貓舉出，前民眾黨主席柯文哲在紀念杜聰明博士的活動中說曾領過「杜聰明獎學金」，跟黃國昌沒報名沒參加沒繳錢《2025 TBA 北高360》活動，民眾黨很常玩這種招，但很有效，正反黑粉互相爭論，議題的網路聲量很容易炒高。

    四叉貓在臉書PO文表示，柯文哲在紀念杜聰明博士的活動中說他曾領過「杜聰明獎學金」，由於歷屆領獎資料查不到柯文哲的名字引起質疑，後來才知道原來柯文哲是杜聰明的遠親，柯文哲小時候和幾個杜家子孫，一起在過年期間跟杜聰明領了紅包獎金，這件事讓正反雙方爭論1至2週，到底杜聰明在家發給晚輩的獎金能不能算是「杜聰明獎學金」？

    四叉貓指出，黃國昌在《2025 TBA 北高360》活動期間，跟著其他參加者一起騎車，拍照也把其他騎者拍進去，活動結束後發文寫著「北高360，我完成了！」然後他的頭盔沒編號，官網也沒成績，大家才知道黃國昌根本沒報名沒參加沒繳錢，然後正反雙方又開始爭論了，沒繳錢跟著騎但沒成績沒認證也沒全程直播，到底能不能算是完成「北高360」？

    四叉貓直言，民眾黨很常玩這種招，但很有效，正反黑粉互相爭論，議題的網路聲量很容易炒高。

