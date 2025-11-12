質疑海基會兩岸不交流 徐欣瑩酸：陸委會可以帶沈伯洋去澄清一下

為國民黨立委徐欣瑩。（資料照，記者廖振輝攝）

國民黨立委謝龍介今（12）日在立法院質詢問及，海基會董事長吳豊山就任至今，有無透過個人管道與中國聯繫？吳豊山表示，他過去一年多方努力希望恢復對話，但現在還沒結果。國民黨立委徐欣瑩建議，陸委會主委邱垂正可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一下誤會，不要不跟中國做任何的互動交流。

立法院內政委員會邀陸委會、海基會進行業務報告，並備質詢。對於吳豊山告知，就職至今沒有赴中進行交流，謝龍介嗆聲說，那就是沒有結果，就是總統賴清德下令不接觸、不談判、不交流，這個是天大的錯誤，交流就可以擦槍走火，可以先民間交流啊，政府之間只要釋出對等就能交流，不要只會閃閃閃。

海基會副董事長羅文嘉反駁表示，賴總統就職演說及國慶文告講得非常清楚，跟兩岸對等、健康有序交流的承諾不變，願意從觀光、就學兩個具體作為來展開，所以沒有不交流，而是要對等、尊嚴、健康有序。

羅文嘉進一步說，關於他和董事長無法去對岸，「我們已經多次表達願意前往」，但應該是不設任何的政治前提下，但中方要求須接受它的政治前提，「這絕對不能夠接受」。

國民黨立委徐欣瑩質疑，陸委會怎不率先過去中國大陸進行「破冰和平之旅」？如果是符合對等尊嚴，「兩岸有需要、人民有支持，當然這是我們職責所在」。

陸委會主委邱垂正強調，截至目前為止，中國仍然要求我方必須接受他們的政治前提，「這個前提是我們須接受一中原則的九二共識，這個沒有中華民國存在的空間，我方無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提」。

徐欣瑩更說，「你可以帶沈伯洋委員過去澄清一下誤會」，陸委會不跟中國做任何的互動交流，這是很奇怪的事情，不然陸委會乾脆可以裁撤，或變成台商協助會，可以維持對等尊嚴去啊，但不要堅持三不政策。對此，邱垂正回應：「我們沒有不交流政策，而是希望有健康有序的交流。」

海基會董事長吳豐山（左）、副董事長羅文嘉（右）今天到立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。（記者羅沛德攝）

陸委會主委邱垂正今天到立法院內政委員會業務概況。（記者羅沛德攝）

