葛來儀稱賴總統拚年底過境美國 黃國昌：讓世界看到台灣是好事

知名智庫學者葛來儀於美國時間11月10日表示，台灣會積極尋求在年底前重新安排總統賴清德過境美國，避免因2026年美國總統川普訪問中國而受到牽動。民眾黨主席、立委黃國昌今上午在立法院受訪表示，我們的總統如果能夠出國訪問，讓世界看到台灣，都是好事、樂觀其成，但在相關行程的安排上可能要更周全，別被媒體披露不順利後，就對外否認無此事。

黃國昌表示，今年夏天有媒體報導，提到賴清德總統似乎有出訪安排，但因後來不是很順利，總統又從頭否認，說本來就沒要出國，但他認為總統出訪是好事，能讓世界看到台灣都是好事，但不要不順利就否認說根本沒有這回事，這樣難免會讓大家覺得比較可惜。

另外，有媒體問到，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍遭爆不合互鬥，黃國昌指出，他不清楚此事，尤其對自己沒有親身見聞經驗的事情，他不太願意發表評論。

黃國昌話鋒一轉說，他想要問的是，吳釗燮在國安會養共諜，到目前為止沒有負起政治責任，請問高喊「抗中保台」的賴清德總統，什麼時候要讓吳釗燮負起政治責任？這才是他與台灣民眾黨，還有絕大多數台灣人民所關心的問題。

