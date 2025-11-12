賴清德點名韓國瑜維護國會尊嚴 國民黨團：請賴先拿掉「這句話」

立法院國民黨團12日舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會，由黨團首席副書記長林沛祥（左）、黨團副書記長牛煦庭（右）出席。（記者羅沛德攝）

中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查。賴清德總統昨天表示，沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，立法院國民黨團今表示，如果不把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉，賴總統恐怕要透過美、日去和中國大陸交涉如何保護我國國會議員；若拿掉這句話，可透過「立法院兩岸事務因應對策小組」打開新的溝通管道。

國民黨團今召開「解鈴還需繫鈴人」記者會，黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團的立場是所有中華民國的國會議員都是應該被保護的。不過解鈴還需繫鈴人，我們建請賴總統認真的思考，把中國大陸列為境外敵對勢力這句話可以好好想清楚，因為有這句話的存在，現在中國大陸和中華民國目前大家看到是赤裸裸的敵意，沒有任何可以溝通協調和交涉的管道。

請繼續往下閱讀...

林沛祥表示，不把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉，可能賴總統要解決這問題不只單純是譴責，還要麻煩賴總統透過美國和日本的關係去與中國大陸做交涉，畢竟我們一直聽到台美關係史上最好、台日關係史上最好。那是否主掌國防、外交的政府首長，同時也是民進黨黨主席之尊的賴總統去和美國、日本來談如何保護我們的國會議員。

林沛祥說，但如果可以把中國大陸視為境外敵對勢力這句話拿掉的話，或許我們就有交涉及溝通的空間。另外，假設目前的執政黨和中國大陸是沒有互信基礎的，立法院其實可以擔起這個責任，立法院畢竟是全國最高的民意代表機關，我們也查了立法院在2005年就曾經通過「立法院兩岸事務因應對策小組」的條文，兩岸小組由院長擔任召集人，副院長擔任副召集人，成員23人由各個黨團比例來推派代表，這樣我們或許可以實質的與對岸開始交涉，把我們現在遇到的問題好好的解決。

國民黨團副書記長牛煦庭表示，現在國會議員受到威脅，大家都應該要共同面對問題，遺憾的是執政黨在面對這樣的問題的時候，每次都只流於立場的表述，但這樣並不能夠解決問題。因此黨團召開記者會提出建議解決問題的幾項方案，對焦解決問題的方式，不要只是流於立場的表述，要能夠真的保護到沈伯洋的人身安全，而不是借用沈伯洋這樣一個事件再來進行政治的號召和消費，國民黨團不樂見這樣的情況發生。

牛煦庭強調，我們希望問題可以被解決，大家共商對策，解鈴還須繫鈴人，民進黨要不要主動釋出一點善意降一降溫，或是透過立法院的兩岸事務因應對策小組的運作，打開一個新的溝通管道。我們都不希望中華民國的國會議員乃至於任何的社會大眾的人身安全遭受威脅，希望民進黨政府正視問題的核心，盡速提出務實核心的解決方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法