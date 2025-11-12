為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    四叉貓揪挑戰「北高360」有貓膩 黃國昌：進行自主練習，有問題嗎？

    2025/11/12 11:35 記者楊心慧／台北報導
    民眾黨主席、立委黃國昌今上午在立法院受訪。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里，被網紅「四叉貓」劉宇質疑，「北高360」的參加者都有在頭盔上貼編號、帽子後面綁帽尾帶，但黃國昌卻沒有；黃國昌今受訪表示，自己進行自主練習，有什麼問題嗎？若民進黨的網軍側翼連這種事都要攻擊，顯露出無知跟水準的低落。

    四叉貓質疑，「北高360」活動規則寫著「頭盔帽貼請貼於安全帽正前方」、「帽尾帶繫於安全帽後方」，參賽者頭盔上都有貼編號，安全帽後面要綁帽尾帶，就只有黃國昌沒貼沒綁？想問為什麼黃國昌身上都沒有該活動的識別號碼牌呢？

    黃國昌今上午在立法院受訪表示，那個人所講的根本沒有什麼回應的必要，他已經說過很多次，對他來講，自己進行自主練習，從八里騎到他在高雄的旅館，請問有什麼問題嗎？如果民進黨的網軍側翼連騎自行車這種事，都要拿來做政治攻擊跟抹黑的話，真的只是顯露出自己的無知跟水準的低落。

    另外，四叉貓再質疑，2021年的「單車誌」曾呼籲沒報名、沒號碼牌的騎者不要進補給站，但黃國昌不僅沒繳報名費，還每一個補給站都進去讓寶貝打氣。

    黃國昌指出，他那天才知道協會有辦活動，他到的時候，活動參賽者早就走了，他騎在公共的道路上，沒有進他們的休息站，甚至他也沒去他們的終點，他是騎到自己左營的旅館，這樣民進黨綠營側翼還要拿出來黑，這真的太離譜了吧！怎麼會講出這種不曉得該怎麼形容的話，也沒人對可笑又荒謬的指控負責。

