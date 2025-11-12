IPAC劃台海現狀「3道紅線」 力阻中共跨國鎮壓

立法院民進黨團今天召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、立委范雲出席說明。（范雲辦公室提供）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年度峰會落幕，代表台灣出席的民進黨立委范雲今（12日）分享，年會通過一份反對單方面改變台海現況的宣言，並特別定義違反現況行為，包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排；同時也要求成員國敦促其政府，勿配合中共跨國鎮壓。

立法院民進黨團今天召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、范雲出席說明。范雲指出，IPAC每年年會都會通過相關決議與聲明，本次IPAC年會第一天，她就在各國簡要報告自國狀況時說明，台灣面對新挑戰便是副總統蕭美琴在捷克、以及立委沈伯洋遭中國立案偵查的跨國鎮壓威脅。

范雲續指，本次年會20幾個國家、50幾位國會議員在場，經過熱烈討論後舉手通過決議。布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為。各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。

范雲說，這項公告顯示IPAC站出來譴責，跨國鎮壓是傷害國際人權，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓。IPAC本次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。

范雲表示，本次宣言反對單方面改變台海現況，並特別定義違反現況行為，包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。這是IPAC繼上一次的聯大2758號不涉台之後的更進一步，IPAC也針對中共這些違反現狀的行為，要求各國政府考慮有實質影響力的制裁。

鍾佳濱則盤點，范雲和民眾黨立委陳昭姿促成跨黨派合作加入IPAC，蕭美琴堅毅低調地在歐洲議會向國際表達台灣心聲，前總統蔡英文也前往德國柏林接力傳遞台灣的聲音，接二連三的女力讓台灣發言光大；面對中共跨境鎮壓的威脅，不只是國內朝野合作，也在國際上形成民主同盟合作。

