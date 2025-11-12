為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    翁曉玲提案再踩違憲紅線 吳思瑤：勿因護黨產伸人事黑手

    2025/11/12 11:14 記者李文馨／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    立法院程序委員會昨排審週五議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命等條文。民進黨立委吳思瑤今天受訪直言，翁曉玲修法劍指核安會、黨產會，強調國民黨再怎麼樣復辟、守護黨產，也不應當粗劣的從人事同意權伸入黑手。

    翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法第1條、第21條及第35條條文修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命；增訂各相關組織法律不得排除本法之適用。

    吳思瑤今天受訪表示，「我就是比你大！」翁曉玲語不驚人死不休，她這個驚世駭俗的違憲法案又來了。翁曉玲一再地把立法院的權限無限擴大，因為在她心中立委就是最大，法該怎麼修、愛怎麼修，她都可以做。

    「翁曉玲踩到了違憲紅線！」吳思瑤說，人事權是屬於行政權，立法院除非在法律有明定，獨立機關相關的人事同意需要經由立法院來行使同意權，立法院才有對於人事同意與否的權限，而非藉由這種浮濫介入人事權的指派，把手伸到行政權限。

    吳思瑤指出，翁曉玲這次提出的中央機關三級獨立首長的同意任命，如果她要修法，劍指的恐怕是核安會或是黨產會，當然運安會也有可能，但是這些都是涉及專業的任命，呼籲翁曉玲勿政治凌駕專業，不要再違憲上癮了。

    吳思瑤也說，國民黨再怎麼樣要去復辟黨產、要為國民黨守護黨產，也不應當粗劣的從人事同意權來伸入黑手；同樣的，國民黨再怎麼擁核，也不應當藉由人事同意權的這種胡亂修法，想要來主宰未來的核安會，這都是政治意圖高於國家發展的需要。

