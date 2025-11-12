沈伯洋遭中國通緝 黃國昌：中國沒權力抓捕台灣任何公民

民眾黨主席、立委黃國昌今上午於立法院受訪。（資料照）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕、通緝沈伯洋。民眾黨主席、立委黃國昌今上午受訪表示，中國當然沒有權力肆意抓捕或是通緝台灣任何公民，但發生此事政府就應要有積極的作為，但總統賴清德唯一能展現出的具體作為就是拜託立法院長韓國瑜幫忙，拿不出任何積極有效的辦法。

黃國昌指出，不僅是立法委員，中國沒有權利肆意抓捕或通緝台灣任何一個公民，發生這樣的事，政府就應要有積極作為，讓人遺憾的是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體作為，彷彿好像未來如果有台灣任何的公民遇到這樣的對待時，賴清德唯一展現的具體作為就是拜託韓國瑜院長幫忙，讓大家看的不勝唏噓。

黃國昌認為，政府保護好台灣每位公民，是責無旁貸的責任，結果民進黨政府除喊口號、在自己的土地上面找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，反而總統到目前為止，採取最有效的方式是拜託韓國瑜幫忙，相信會讓很多台灣人民看在眼裡覺得蠻難過的。

另外，中國棒球城市聯賽日前宣布首支球隊，由台灣旺旺集團所成立的「長沙旺旺黑皮隊」，遭質疑是「棒球統戰」，黃國昌指出，去打個棒球，大家不要這麼嚴肅，他最近接觸自行車運動後，才知道有很多台灣優秀的選手，現在也都在中國騎腳踏車。

黃國昌反問，難道要給這些運動選手這麼沉重的帽子嗎？人家去那邊做運動，就要給人家戴一個大帽子，說人家被統戰？「我的老天啊，民進黨爭點氣，這不是國人期待看到的作為。」

