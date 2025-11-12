中共恫嚇抓捕沈伯洋 黃帝穎：照妖鏡讓中共在台內鬼現形

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對我國民進黨立委沈伯洋立案調查。對此，律師黃帝穎表示，中國通緝沈伯洋在國際法上毫無意義，全球民主國家均不會向獨裁中國引渡政治犯，中國通緝沈伯洋後中共在台內鬼陸續現形。

黃帝穎在臉書PO文表示，沈伯洋長期研究及宣揚「民主防衛」及防制紅色滲透，這在歐美等全球民主國家很正常，甚至在美國、澳洲更是近年顯學，但中國氣急敗壞宣稱沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，甚至透過中國官媒央視製播8分鐘影片自稱起底沈伯洋，可見沈伯洋做對了獨裁所中共害怕的事！

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，在法律上，中國片面通緝沈伯洋，且明顯出於政治因素，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

黃帝穎直言，最扯的是，台灣竟有特定政客、網路帳號及媒體宣稱「台獨分子都難逃清算」、「賴清德跪求韓國瑜救撲馬」等低劣政治口水，明顯配合中共定調，更實證沈伯洋防制紅色滲透如照妖鏡，已陸續讓中共在台內鬼現形！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法