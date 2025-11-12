為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共恫嚇抓捕沈伯洋 黃帝穎：照妖鏡讓中共在台內鬼現形

    2025/11/12 12:42 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對我國民進黨立委沈伯洋立案調查。對此，律師黃帝穎表示，中國通緝沈伯洋在國際法上毫無意義，全球民主國家均不會向獨裁中國引渡政治犯，中國通緝沈伯洋後中共在台內鬼陸續現形。

    黃帝穎在臉書PO文表示，沈伯洋長期研究及宣揚「民主防衛」及防制紅色滲透，這在歐美等全球民主國家很正常，甚至在美國、澳洲更是近年顯學，但中國氣急敗壞宣稱沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，甚至透過中國官媒央視製播8分鐘影片自稱起底沈伯洋，可見沈伯洋做對了獨裁所中共害怕的事！

    黃帝穎指出，在法律上，中國片面通緝沈伯洋，且明顯出於政治因素，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

    黃帝穎直言，最扯的是，台灣竟有特定政客、網路帳號及媒體宣稱「台獨分子都難逃清算」、「賴清德跪求韓國瑜救撲馬」等低劣政治口水，明顯配合中共定調，更實證沈伯洋防制紅色滲透如照妖鏡，已陸續讓中共在台內鬼現形！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播