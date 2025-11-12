館長「True飯」月底歇業 網酸：不檢討自己只會怨天尤人

「館長」陳之漢。（資料照）

網紅兼YouTuber「館長」陳之漢近期開直播時抱怨跨海做電商業績慘不忍睹；產品都沒人買，甚至將非洲豬瘟怪罪於中央，並宣布其旗下便當品牌「True飯」營業至月底。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」嗆說，「要怪去怪盧秀燕」。

「Mr.柯學先生」臉書粉專今日發文附上圖卡，內容提及「阿館悲喊非洲豬瘟害她便當店生意差，我真的很佩服中央，沒有人敢來買」，「Mr.柯學先生」酸說，「你便當店生意差關民進黨屁事？要怪去怪盧秀燕啊」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今日也發文諷刺，「又怪民進黨了，但賣便當的那麼多，為什麼就只有你收攤？是否該檢討自己的經營策略？」

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「花蓮買了4千多萬的便當，沒有找館長合作一下喔？」、「全台灣豬肉解禁後每家滷肉飯的店家生意好到不行，你的生意這麼差不檢討自己？笑死！全台灣最頂的便當店耶」、「不去罵盧秀燕係咧靠喔？」、「關民進黨什麼事，全國人民是有智慧的人，不會傻傻的被你帶風向」、「就是不檢討自己」、「這個人真的，怨天怨地，就是不會看看鏡子裡的自己有多噁心」。

