為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台北市議會今討論新壽北士科解約金案 蔣萬安：盼順利通過

    2025/11/12 10:35 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安今天早上出席環保局志義工頒獎典禮受訪，提到議會今天討論新壽解約金，希望能順利通過。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今天早上出席環保局志義工頒獎典禮受訪，提到議會今天討論新壽解約金，希望能順利通過。（記者田裕華攝）

    台北市政府已將新光人壽（新壽）解除北士科T17、T18地上權的解約金送台北市議會備查，市議會今天（12日）召開大會討論，朝野議員不滿金額細項包括「新新併Logo調整」等費用；台北市長蔣萬安上午受訪對此未置可否，只表示希望本週完成與新壽簽訂土地終止合約協議。

    新壽提出的解約金額為44億3406萬4085元，細項包含除草、環境維護、圍籬「新新併Logo調整」等，多位議員認為不合理。

    蔣萬安今天早上出席環保志義工頒獎典禮，被問到解約金包含新新併Logo調整費用，是否覺得合理？蔣萬安對解約金的部分未置可否，他表示，謝謝議會排入議程，今天大會就會進行討論，相關的程序如果一切順利，議會通過，市府預計在這一週可以完成與新壽簽訂土地終止合約的協議，之後就是跟輝達的溝通跟聯繫。

    蔣萬安表示，市府與輝達持續保持非常密切的溝通跟聯繫，後續輝達的投資計劃書、建築設計等，一定會加速相關的行政流程，希望與輝達的設定地上權簽約，能從原本明年中提前到明年農曆年前完成，屆時就可以將土地移轉給輝達。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播