台美倡議GCTF成立10年 英國今宣布加入

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今（12）日出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「建構具韌性的能源未來」國際研習營，致詞時宣布英國正式加入GCTF。外交部表示，誠摯歡迎英國加入，與台灣、美國、日本、澳洲及加拿大共同推動此一多邊合作平台。

包瓊郁表示，過去幾年，在參與許多「全球合作暨訓練架構」的工作坊之後，英國在台辦事處很高興自然而然地成為正式會員。

外交部長林佳龍指出，適逢GCTF邁入十周年，英國的加入象徵夥伴關係持續深化，並展現國際社會對台灣積極貢獻全球議題的高度肯定，英國長期關注印太和平與穩定，並推動民主、法治、人權及永續發展，英方的參與將為GCTF注入更多專業能量與國際影響力。

外交部說明，GCTF自2015年由台灣與美國共同創設以來，已成為理念相近國家協力交流的重要平台，累計舉辦逾90場研習與工作坊，涵蓋公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域，促進全球百餘國專家與官員的互動與合作，台灣將持續秉持價值外交與總合外交理念，與各夥伴深化合作，透過GCTF共同為全球福祉作出實質貢獻。

