為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美倡議GCTF成立10年 英國今宣布加入

    2025/11/12 10:28 記者黃靖媗／台北報導
    英國在台辦事處代表包瓊郁今日宣布，英國正式加入GCTF。圖為10月舉辦的GCTF十週年高層紀念圓桌會談。（資料照，記者廖振輝攝）

    英國在台辦事處代表包瓊郁今日宣布，英國正式加入GCTF。圖為10月舉辦的GCTF十週年高層紀念圓桌會談。（資料照，記者廖振輝攝）

    英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今（12）日出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「建構具韌性的能源未來」國際研習營，致詞時宣布英國正式加入GCTF。外交部表示，誠摯歡迎英國加入，與台灣、美國、日本、澳洲及加拿大共同推動此一多邊合作平台。

    包瓊郁表示，過去幾年，在參與許多「全球合作暨訓練架構」的工作坊之後，英國在台辦事處很高興自然而然地成為正式會員。

    外交部長林佳龍指出，適逢GCTF邁入十周年，英國的加入象徵夥伴關係持續深化，並展現國際社會對台灣積極貢獻全球議題的高度肯定，英國長期關注印太和平與穩定，並推動民主、法治、人權及永續發展，英方的參與將為GCTF注入更多專業能量與國際影響力。

    外交部說明，GCTF自2015年由台灣與美國共同創設以來，已成為理念相近國家協力交流的重要平台，累計舉辦逾90場研習與工作坊，涵蓋公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域，促進全球百餘國專家與官員的互動與合作，台灣將持續秉持價值外交與總合外交理念，與各夥伴深化合作，透過GCTF共同為全球福祉作出實質貢獻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播